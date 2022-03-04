В Москве за сутки госпитализированы 426 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в Москве госпитализировали 426 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ в городе находятся 280 человек. Выздоровели за 24 часа еще 3 638 пациентов. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 2 501 129.

За сутки выявлено 2 463 новых случая коронавируса, скончались 79 пациентов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, однако COVID-19 никуда не уходит. По его словам, в связи с тем, что заболеваемость будет не на таком высоком уровне, система здравоохранения справится с этой ситуацией.

До этого специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может подойти к концу в этом году. Она считает, что после волны штамма коронавируса "Омикрон" в мире могут перестать происходить большие всплески заражений.

