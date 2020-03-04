Раскрыта тайна портрета Макеровского из Третьяковки

Фото: Д. Левицкий "Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме" (1789 г.)
Ученые помогли музейщикам раскрыть тайну картины Дмитрия Левицкого "Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме", написанной в 1789 году. До последнего времени было неизвестно, все ли части картины принадлежат перу мастера, сообщает РИА Новости.
В настоящее время холст хранится в Третьяковской галерее. Известно, что работа состоит из трех частей, основная из которых без сомнений принадлежит руке Левицкого. Когда были добавлены две другие полосы основы, на которых был написан фрагмент картины, оставалось неясным. Сомнения возникли из-за различной структуры швов между фрагментами картины.
Физики и химики Московского физико-технического института и Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова, а также реставраторы, искусствоведы и технологи Третьяковки провели комплексный анализ состава полотна. В итоге выяснилось, что все надставки действительно были сделаны Левицким.
Специалисты предположили, что художник располагал большим временем, создавая первую часть картины. По всей видимости, композиция работы вышла за рамки холста, в связи с чем ему пришлось добавлять фрагменты.
Ранее сообщалось, что к реставрации картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" был привлечен специалист из Нидерландов. Для консультации и возможного использования самых современных зарубежных методик была приглашена Кейт Сеймур.
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