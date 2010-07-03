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Культура

18:14

Изображения XVI века обнаружили во время реставрации иконы в академии Ильи Глазунова

город культура

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Специалисты обнаружили изображения XVI века во время реставрации иконы в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на слова ректора учебного заведения.

"Произошло открытие в наших стенах, это замечательный Седмиезерный образ Богородицы XVI века, пока она еще пробудет в академии, с ней еще заканчивают работу, можно ее посмотреть в живую у нас", – заявил Илья Глазунов.

Икона была временно передана в академию для плановой реставрации из Переславль-Залесского музея-заповедника. Как подчеркнула главный хранитель комплекса Наталья Аратова, в процессе работ специалисты выяснили, что икона относится не к XIX, а к XVI веку.

"Реставрационный совет собирался неоднократно, и мы приняли решение, что действительно нужно проводить полное раскрытие иконы. Процесс реставрации займет еще как минимум год", – подчеркнула Аратова.

По словам Виктора Баранова, заведующего кафедрой реставрации темперной живописи академии Глазунова, специалисты в процессе восстановления иконы нашли несколько художественных слоев.

Ранее сообщалось, что в музее-усадьбе "Кусково" завершили реставрацию старинных бюстов. Ранее они были установлены на открытом воздухе, однако экспертиза показала, что агрессивная среда повредит скульптуры. Их перевезут в музей, а в парке установят точные копии.

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