Тематический парк развлечений "Остров мечты" понравился москвичам

Фото: Москва 24
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя совета директоров холдинговой компании Амирана Муцоева.
"Людей пришло больше, чем мы ожидали. За первые два дня работы парк посетило около 150 тысяч человек, а в день открытия – 87 тысяч", – отметил он.
По словам Муцоева, парк был построен на месте заброшенного парка 60-летия Октября в кратчайшие сроки – всего за три года.
"Остров мечты" раскинулся на 100 гектарах. Он поделен на тематический и ландшафтный парки, городской променад с пешеходными галереями, магазинами и кафетериями. Посетители могут "побывать" на улицах Барселоны, Беверли-Хиллз, Лондона, Рима. Помимо прочего, на территории воссозданы такие объекты, как Колизей, "Дом Костей", Московская площадь.
Добраться до парка можно на общественном транспорте – в пешей доступности от него располагаются станция метро "Технопарк" и ЗИЛ МЦК. Также до "Острова мечты" можно доехать наземным транспортом.
Вход на территорию городского променада и в ландшафтную зону бесплатный. Билеты необходимо приобретать только для посещения тематического парка.
Ранее сообщалось, что парк "Острова мечты" изменил время работы. Теперь комплекс будет закрываться ежедневно в 22:00. Ранее он работал до полуночи в пятницу и в выходные дни.
24 февраля Сергей Собянин заявил о готовности "Острова мечты" к приему гостей. Через три дня мэр и Владимир Путин открыли развлекательный комплекс. Всего за первые два дня в комплекс посетили 150 тысяч человек. Также в день открытия развлекательного парка в нем состоялась первая свадебная церемония.
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