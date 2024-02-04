Онколог рассказала о наследственности рака молочной железы

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Врач-онколог Юлия Шубина назвала несколько видов онкологии, которые могут оказаться наследственными. В беседе с "ФедералПресс" она отметила, что рак является не только видом злокачественных опухолей.

"Например, рак молочной железы, яичников, медуллярный рак и некоторые виды рака толстого кишечника", – указала специалист.

Эксперт посоветовала сдавать анализы на генетический риск развития рака яичников и молочной железы женщинам, у чьих родственников это было. Как подчеркнула врач, рак щитовидной железы можно установить при помощи анализа на гормон кальцитонин.

До этого заслуженный врач России, директор "НМИЦ ТПМ" Минздрава Оксана Драпкина перечислила нетипичные факторы инфаркта у женщин. По ее словам, одна из причин этому заключается в том, что поражение миокарда – сердечной мышцы – у женщин развивается позже. В связи с этим риск осложнений после операции аортокоронарного шунтирования у женщин повышен из-за более старшего возраста и уже имеющихся заболеваний.

Ранее врач Фатима Тамаева рассказала, что болезни молочных желез появляются у женщин в любом возрасте, однако после 40 лет вероятность возникновения новообразований в груди выше. Как отметила эксперт, чаще всего у женщин 40 лет выявляют фибролипомы молочной железы, которые являются доброкачественными опухолями.

"Доктор 24": здоровье груди