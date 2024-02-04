Хуснуллин заявил, что отрасль ЖКХ в России не будет национализирована

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Передачи предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в ведение государства не будет. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке "Россия", сообщает РИА Новости.

"Сказать, что мы все передадим на муниципальный уровень, – я не уверен, что это правильное решение. Потому что если сегодня работают коллеги, плохо или хорошо, есть штаты, люди, почему мы считаем, что муниципалитет, взяв, будет точно управлять лучше? Не факт", – сказал Хуснуллин, отметив, что в настоящее время ведется активная работа с Генпрокуратурой в части ЖКХ.

Хуснуллин подчеркнул, что проблемы в ЖКХ будут решаться без перераспределения предприятий на федеральный, региональный или муниципальный уровень.

Ранее Хуснуллин заявил, что в России продлят программу "Семейная ипотека", а также поддержат выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах.

До этого вице-премьер поручил подготовить программу модернизации ЖКХ в 2024 году. Он заявил, что в этом году необходимо подготовить программу по полному обновлению систем ЖКХ, которую нужно осуществить до 2030 года. Также вице-премьер РФ добавил, что сейчас в стране коммунальные сети изнашиваются быстрее, чем появляются инвестиции.