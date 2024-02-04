Хуснуллин заявил, что стройка жилья в Лисичанске будет продолжена

Фото: ТАСС/Александр Река

Восстановление и строительство жилья и социальных объектов в Лисичанске (ЛНР) продолжится несмотря ни на что. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе своего выступления на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Хуснуллин, жители Лисичанска возвращаются в город, несмотря ни на что. Он подчеркнул, что сейчас в Лисичанске живет 106 тысяч человек, в городе продолжается стройка, ремонт и восстановление.

"Мы видим, что восстановление Лисичанска у нас получается, что люди возвращаются несмотря ни на что. Вчера вот в Лисичанске по хлебопекарне ударили – несколько погибших, несколько раненых", – сказал Хуснуллин.

Накануне, 3 февраля, ВСУ атаковали ракетами HIMARS кафе-пекарню в городе Лисичанск ЛНР. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, среди них один ребенок.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска. Он подчеркнул, что причастные к атаке будут наказаны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар украинской армии по Лисичанску еще одним доказательством преступной сущности киевского режима.