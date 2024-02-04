Жителей Москвы предупредили об умеренных осадках и порывистом ветре 4 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последний день недели, 4 февраля, в столице прогнозируется облачная погода с небольшими и местами умеренными осадками в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами могут ожидаться порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 726 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в ночь на пятницу, 9 февраля, в столичном регионе прогнозируются морозы до минус 20 градусов. Однако, добавил синоптик, уже 11 февраля могут начаться оттепели.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что средняя температура воздуха в феврале окажется выше нормы, однако погода может быть неоднородной с резкими изменениями. По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась в декабре, когда перепады температур были резкими и сильными.

Синоптики спрогнозировали потепление 4 февраля в столице