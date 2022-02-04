Юрист оценила идею об ужесточении наказания за пропаганду педофилии

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В России успешно блокируют ресурсы с пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации среди подростков, а ограничение информации о педофилии является логичным следующим шагом. Об этом в беседе с RT заявила адвокат Мария Ярмуш.

Она отметила наличие некоторых наработок по выявлению и блокировке таких ресурсов.

"Я поддерживаю данную инициативу и надеюсь, что она очень быстро будет внесена в виде поправок в законодательство", – заключила Ярмуш.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ужесточить ответственность за пропаганду педофилии.

По его словам, те, кто пропагандирует педофилию, в любой момент могут перейти к открытому насилию. Парламентарий подчеркнул, что думский комитет по безопасности продолжит выявлять ресурсы с подобной информацией с целью обеспечения оперативной блокировки.

В январе Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов. За данное правонарушение теперь предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму членами фракции "Единая Россия" в сентябре прошлого года. Документ в том числе предполагает введение наказания в виде пожизненного заключения для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

