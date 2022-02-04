Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 63,2%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 63,2%. Такие данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф.

На минувшей неделе этот показатель составлял 64,8%.

Уточняется также, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 7,1 миллиона человек. Полный курс вакцинации прошли более 6,7 миллиона человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета по стране снизился с 64,4 до 64,1%.

За последние сутки в России госпитализировали 17 798 человек с коронавирусом. Выявлен 168 201 новый случай заражения COVID-19.

