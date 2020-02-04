Москвичей призвали быть аккуратными за рулем из-за непогоды

Фото: Антон Великжанин

В Центре организации дорожного движения призвали водителей быть аккуратными на дорогах во время снегопада. Из-за непогоды может вырасти число мелких аварий.

Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и заранее тормозить.

Уже не ждали, но в Москве настоящая зима (хотя бывало и холоднее). Для вечернего часа пик движение рабочее - 6 баллов. Но снег идёт, и есть риск увеличения мелких аварий. Будьте аккуратны за рулем, тормозите заранее, соблюдайте скоростной режим. Хорошего вечера! pic.twitter.com/5wpYcZDUr3 — ЦОДД (@gucodd) February 4, 2020



По прогнозам, в течение недели температура в Москве будет опускаться, а пик похолодания придется в выходные. К четвергу столбики термометров приблизятся к норме – -5 градусов. Всю неделю будет идти снег.

Ранее в столице продлили предупреждение о погодной опасности. Желтый уровень объявили в Москве из-за порывистого ветра и гололеда.

В ЦОДД призвали водителей отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.