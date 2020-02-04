Москвичей призвали быть аккуратными за рулем из-за непогоды

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В Центре организации дорожного движения призвали водителей быть аккуратными на дорогах во время снегопада. Из-за непогоды может вырасти число мелких аварий.
Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и заранее тормозить.
По прогнозам, в течение недели температура в Москве будет опускаться, а пик похолодания придется в выходные. К четвергу столбики термометров приблизятся к норме – -5 градусов. Всю неделю будет идти снег.
Ранее в столице продлили предупреждение о погодной опасности. Желтый уровень объявили в Москве из-за порывистого ветра и гололеда.
В ЦОДД призвали водителей отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.