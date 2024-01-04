Температура воздуха опустилась до минус 30 градусов в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Температура в столичном регионе составляет минус 30 градусов. Значения в Клину опустились до минус 30,1 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков.

"Стоит отметить, что минувшей ночью именно здесь была отмечена самая низкая в столичном регионе температура воздуха – минус 31,9 градуса. На главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, этим вечером пока минус 24,8 градуса, около минус 26 градусов отмечается в районе аэропорта Шереметьево", – отмечается в сообщении.

По информации Гидрометцентра РФ, в ночь с 4 на 5 января погода ожидается без осадков.

В столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее, как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ночь с 3 на 4 января температура воздуха в столице упала до минус 27,1 градуса. Таким образом, по его словам, эта ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров на 15 градусов отклонились от климатической нормы.

В свою очередь, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в связи с аномальными морозами в столичной системе отопления началось поэтапное повышение температуры теплоносителя.

Специалисты подняли до максимального уровня температуру в системе отопления Москвы