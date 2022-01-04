Россияне заинтересованы в профориентации для детей от работодателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый второй родитель в России заинтересован в профориентации детей от работодателей. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которыми делятся РИА Новости.

Представители кадровых служб говорят, что пользу таких мероприятий осознает каждый третий работодатель, при этом организует их только 8% компаний. По оценке же родителей, профориентацией занимается всего 4% компаний.

26% менеджеров по персоналу рассказали, что их организация пока ничего подобного не делает, но задумывается об этом. 44% работодателей не проводят профориентационных мероприятий для детей сотрудников и не собираются продвигать это направление.

Если родители высоко оценивают заботу компании о подрастающем поколении, то они чаще демонстрируют лояльность работодателю. В то же время 55% родителей хотели бы, чтобы их компания проводила такую работу. Чаще всего этого желают женщины – 58% против 53%.

Летом прошлого года в Москве запустили профориентационную программу для подростков "Лето моей карьеры". В ней могли принять участие подростки от 14 до 17 лет. Она проходила 20 дней, за которые детям предложили поработать в 15 профильных школах.

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга ранее заявил, что для развития российской науки необходимо прививать к ней любовь с раннего детства. По мнению эксперта, такая профориентация может быть достаточно эффективна.