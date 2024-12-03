Москвичей предупредили о снеге и гололедице до утра 4 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве до утра среды, 4 декабря, ожидаются снег и гололедица. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале МЧС Москвы.

Так, по прогнозам синоптиков, до 10:00 среды в столице ожидается мокрый снег, снег, местами гололед и гололедица на дорогах. В связи с этим водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра.

Прирост снега ночью может составить до одного сантиметра, добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости будут проводиться соответствующие регламентные работы", – говорится в заявлении.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой гололедицы был продлен в столичном регионе до 5 декабря. Предупреждение актуально для Москвы и Подмосковья.

Однако, как заявили синоптики, оттепель придет на смену морозам уже после 7–8 декабря. Перед потеплением Москва ощутит на себе обильный снегопад, который начнется еще в ночь на 8-е число. В городе выпадет от 5 до 7 сантиметров снега.