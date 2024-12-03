В Москве открыли памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову

Фото: телеграм-канал "Минтранс России"

В Москве открыли памятник Герою Советского Союза, летчику-испытателю Валерию Чкалову. Торжественная церемония прошла на Ходынском поле. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

Памятник был установлен недалеко от места гибели Чкалова. Глава Минтранса Роман Старовойт поблагодарил всех, кто принимал участие в создании памятника, в том числе Сергея Собянина, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и скульптора проекта Салавата Щербакова.

Чкалов внес неоценимый вклад в развитие мировой авиации и авиационной техники. Он испытал более 70 типов самолетов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа – восходящий штопор и замедленную "бочку".

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