Собянин: начался прием заявок на архитектурную премию Москвы 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В столице начался прием заявок на получение архитектурной премии Москвы 2025 года. Всего в конкурсе 12 номинаций, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, жюри будет выбирать лучшие проекты жилья, соцобъекты, дома по программе реновации, объекты инфраструктуры и другое. Основными критериями оценки являются качество архитектурных изделий, инновационность и профессионализм.

Принять участие в конкурсе могут проектные организации, которые получили свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения в течение этого года. Для этого нужно заполнить заявку на сайте премии, указав в ней данные о проекте, авторском коллективе и контактную информацию.

Документы принимаются до 15 февраля 2025 года. Победителей, уточнил Собянин, наградят в июле. А торжественная церемония будет приурочена ко Дню архитектора.

Ранее в столице утвердили проект реорганизации части промзоны Магистральные улицы. Изменения затронут территорию площадью 1,6 гектара около станции метро "Полежаевская".

Так, на месте устаревших объектов построят многофункциональный офисный центр с подземной парковкой, отделениями банков, кафе и магазинами. Кроме того, в планах провести благоустройство и озеленение участка.