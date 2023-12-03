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03 декабря, 20:37

Общество

В Москве обновлен суточный рекорд по количеству осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве установлен новый суточный рекорд по количеству осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт уточнил, что больше всего снега выпало в центре города, на Балчуге, а также в Долгопрудном.

"3 декабря еще никогда не было столь снежным. К 18:00 в Москве, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков, что на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году", – говорится в его телеграм-канале.

Синоптик обратил внимание, что снегопад еще не закончился. По его словам, окончательный рекордный показатель будет известен после 21:00.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад может прекратиться в Москве к полуночи. Синоптик отметил, что к утру понедельника, 4 декабря, снежный покров может вырасти на 8–10 сантиметров.

В свою очередь, Дептранс Москвы заявил, что ситуация на столичных дорогах остается стабильной. При этом коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада. В ведомстве рекомендовали использовать для поездок общественный транспорт.

Синоптик рассказал об аномальных морозах в конце недели в Москве

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