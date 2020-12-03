Прощание с Ириной Антоновой началось в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой началась в Москве.

Прощание проходит в закрытом формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. Первыми простятся с Антоновой работники музея, после церемонию посетят близкие друзья и коллеги. Похоронят президента ГМИИ на Новодевичьем кладбище.

Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни 1 декабря. В пресс-службе музея уточнили, что причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.

Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения. Хранитель музея была лауреатом Государственной премии РФ, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Также она являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".

