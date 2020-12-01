Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Заслуженного деятеля искусств РСФСР, президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и матерью, сообщает ТАСС.

"Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими", – говорится в сообщении.

Прощание с Антоновой пройдет в закрытом формате в узком кругу близких людей. Причина такого решения – пандемия коронавируса. Церемония состоится в музее.

Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Причиной смерти президента ГМИИ имени Пушкина стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.

Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения.

Ирина Антонова – лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".

