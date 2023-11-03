Москвичей предупредили о возможных визитах коммунальных мошенников на праздниках

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков призвал сохранять бдительность в праздничные дни и не впускать домой мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб. Об этом сообщает ТАСС.

Как подчеркнул заммэра, чаще всего в качестве жертв такие мошенники выбирают пожилых людей и пенсионеров. Они могут проникнуть в квартиру и навязать дорогостоящие услуги и оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Бирюков призвал сохранять бдительность и не пускать домой посторонних.

"Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения. Помните, что если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это – мошенники", – отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства также подчеркнул, что данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.

Ранее сотрудники управления внутренних дел на Московском метрополитене задержали семерых жителей Подмосковья – двоих мужчин и пятерых женщин – по подозрению в мошенничестве. За один день женщины совершали до 20 мошеннических эпизодов.