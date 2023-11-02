В Москве задержали мошенников, выпрашивающих у пассажиров метро деньги на ж/д билеты

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники управления внутренних дел на Московском метрополитене задержали семерых жителей Подмосковья – двоих мужчин и пятерых женщин – по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на нескольких станциях Кольцевой линии метро. Женщины подходили к пассажирам с просьбой одолжить деньги на железнодорожный билет, обещая по прибытии домой вернуть сумму долга переводом на банковскую карту. При этом при себе обманщицы держали багажные сумки, а для убедительности натирали глаза мазью, которая вызывала слезоотделение", – передает телеграм-канал МВД слова Волк.

По данным представителя ведомства, мужчины, входившие в мошенническую группу, занимались контролем действий аферисток на случай возможных осложнений. Также мужчины выбирали места, где должны были осуществляться противоправные действия. За один день женщины совершали до 20 мошеннических эпизодов.

Волк уточнила, что обманутые пассажиры переводили аферистам на реквизиты карты средства в размере от 3 до 6 тысяч рублей (по стоимости билета). Однако после перевода мошенники игнорировали звонки от обманутых и не возвращали деньги.

Правоохранители в результате оперативно-разыскных действий установили личности и задержали подозреваемых. Во время обысков по местам проживания мошенников полицейские изъяли телефоны, документы, банковские карты и другие доказательства их деятельности.

Следствие в отношении подозреваемых возбудило уголовное дело. В настоящее время четверых фигурантов дела заключили под стражу. Еще в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Сотрудниками полиции ведется работа по установлению всех потерпевших от действий задержанных и возможных соучастников криминальной схемы", – заключила Волк.

Ранее в столичной прокуратуре заявили, что телефонные мошенники заставили пенсионерку отдать золотые слитки и монеты на общую сумму 4 миллиона рублей.

Пожилой женщине позвонила аферистка и представилась ее дочерью. Она сказала, что стала виновницей ДТП, переходя в неположенном месте. Из-за этого водитель автомобиля, который якобы сбил ее, находится в тяжелом состоянии. Поэтому "дочь" срочно попросила денег. Пенсионерка, в свою очередь, передала прибывшему курьеру золото. В настоящее время установление личности злоумышленников находится на контроле прокуратуры.

В Балашихе мошенники выманили у пенсионера более 4,5 млн рублей