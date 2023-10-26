Юрист назвал признаки, по которым можно распознать мошенника

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев посоветовал россиянам насторожиться, если разговор с неизвестным касается финансов или недвижимости, либо если он принуждает принимать срочные решения, а также навязывает быстрый темп разговора. Об этом он заявил в беседе с RT.

"Не контактируйте с незнакомыми людьми, что бы они вам ни говорили, не идите у них на поводу, не сообщайте свои данные, ограничивайте общение привычным кругом близких, друзей и знакомых", – напомнил эксперт.

Также признаком мошенников является то, что звонящий не может пояснить элементарных вещей о городе, откуда он звонит. Стоит быть внимательным, если он представился сотрудником следствия, полиции, либо контролирующих или надзорных органов, либо если злоумышленник пытается заставить помочь сотрудникам полиции и представляется начальником жертвы.

"Кроме того, стоит насторожиться, если собеседник требует держать в тайне содержание звонка от близких и следовать его указаниям", – указал юрист.

Юрист напомнил, что если общение происходит в мессенджере, либо если он знает о времени снятия денег или открытия счета в банке потенциальной жертвы, то это тоже может говорить о попытке обмана. С особой осторожностью стоит отнестись к ситуации, если жертву просят принять участие в выявлении преступников или помочь в расследовании.

Кроме этого, мошенники могут обмануть человека тем, что на него якобы оформили кредит, и попросить совершить определенные действия для спасения финансов, либо если неизвестный просит проголосовать по ссылке или присылает предложение о большой скидке на товары.

"Также стоит внимательно относиться к предложениям "выгодных" вариантов инвестирования денежных средств", – отметил он.

В список признаков мошенников эксперт также включил предложения о смене тарифа, зачисления денежных средств от неизвестного, сообщения о родственнике в беде, а также сведения о неожиданном призе, заключил юрист.

Ранее юрист Соловьев заявил, что горячая линия, на которую пенсионеры могли бы сообщать о мошенниках, может стать лишь дополнительным инструментом противодействия злоумышленникам. Так он ответил на инициирование создания депутатом Госдумы Виталием Милоновым в России такой горячей линии.

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