В Москве пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки и монеты на 4 млн рублей

Фото: 123RF/recstockfootage

Телефонные мошенники обманом заставили столичную пенсионерку отдать золотые слитки и монеты на общую сумму 4 миллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал столичной прокуратуры.

Звонок от неизвестной поступил на телефон 78-летней женщины. Мошенница представилась ее дочерью и сказала, что стала виновницей ДТП, переходя в неположенном месте. Из-за этого водитель автомобиля, который якобы сбил ее, находится в тяжелом состоянии. Поэтому "дочь" срочно попросила денег, рассказали в прокуратуре.

Затем в разговор вступил мужчина, представившийся следователем. Он сказал, что ему нужно 2 миллиона рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело. Пенсионерка сказала, что таких денег у нее нет, но имеются восемь золотых слитков и 70 золотых монет.

Обманутая женщина передала прибывшему курьеру золото, но спустя какое-то время домой вернулась настоящая дочь. Сейчас установление злоумышленников находится на контроле прокуратуры.

"Если вам по телефону сообщили о том, что близкий человек попал в ДТП и срочно нужно передать деньги, – прекратите разговор. Самостоятельно свяжитесь с родственником. Ни под какими предлогами не передавайте деньги и ценные вещи по указанию неизвестных лиц, кем бы они вам ни представлялись", – предупреждают в прокуратуре.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов инициировал создание в России горячей линии, на которую пенсионеры могли бы сообщать о мошенниках. Однако заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что такая линия может стать лишь дополнительным инструментом противодействия злоумышленникам.

Москвичей предупредили о новой схеме мошенничества с купюрами