ФАС проконтролирует энерготарифы для россиян при переходе региона на диффтариф

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба РФ проконтролирует переход регионов на дифференцированный тариф на электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС предложила с 1 января следующего года вводить в регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения в том случае, если субъект пожелает нарастить размер перекрестного субсидирования. Речь идет о доплате бизнеса за снижение тарифов для населения.

В службе уточнили, что тарифы для граждан будут установлены с учетом ограничения предельных уровней, а финальную стоимость утвердят региональные тарифные органы. ФАС ожидает, что переход на дифференцированные тарифы поможет сократить перекрестное субсидирование, а также бороться с "серым" майнингом.

Вместе с тем в ФАС уточнили, что механизм расчета максимального размера перекрестного субсидирования не будет меняться в следующем году. Регионы, которые не захотят превышать утвержденный постановлением правительства № 1178 лимит перекрестного субсидирования, нововведение не затронет.

Идею антимонопольной службы поддержали в Минэнерго. Как уточнили в пресс-службе министерства, нововведение является понятной системой контроля роста перекрестного субсидирования.

Ранее стало известно, что кабмин придумал, как заставить регионы перевести граждан на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления. С 2024 года субъекты будут вынуждены делать это, если пожелают увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения.

Однако аналитики считают, что нововведение не покажет результативность, так как регионы будут выполнять требование формально и не станут увеличивать тарифы для населения.

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