Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в Тюменской области

Фото: depositphotos/alexraths

Первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по региону.

"В Тюменской области зарегистрированы три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и двух детей. Заболевшие не были привиты против гриппа", – сообщается в публикации.

В ведомстве отметили, что вакцинация против гриппа продолжается. Местным жителям напомнили о возможности сделать прививку в любом медучреждении по месту жительства. Как уточнили в Роспотребнадзоре, около 57% населения региона уже вакцинировались.

В свою очередь, эпидемиологи контролируют ситуацию с заболеваемостью гриппом, коронавирусом и ОРВИ в Тюменской области.

Гонконгский грипп получил свое название из-за быстрого распространения заболевания в Гонконге в 1968–1969 годах. Тогда заражение привело к гибели миллиона человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала мировому населению привиться как от гриппа, так и от коронавируса. Специалисты отметили, что в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19. Особое внимание вакцинации посоветовали уделить находящимся в группе риска лицам.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге не исключил появления новых пандемий в мире. По словам эксперта, в этом вопросе важна подготовка стран.



Почти 5 млн москвичей привились от гриппа осенью 2023 года