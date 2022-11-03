11:24Общество
В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
В Госдуме РФ предложили создать министерство информации и пропаганды. С такой инициативой выступил депутат от Забайкальского края Андрей Гурулев.
Он отметил, что это будет актуальным решением в нынешних условиях информационной войны.
"Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства РФ, на которое бы замкнул все от информационного противоборства вплоть до фейкомета. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами", – высказался он.
По мнению Гурулева, россияне уже могут отличить фейки от реальных событий. Он также выразил уверенность в том, что в России население доверяет власти. По его словам, в Забайкалье уровень доверия к российскому лидеру составляет свыше 70%.
Во вторник, 1 ноября, организацию Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей за распространение ложных сведений о спецоперации на Украине. Соответствующее решение принял мировой суд Таганского района столицы.
Общая сумма наложенных на нее штрафов составила семь миллионов рублей.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что электронную энциклопедию "Википедия" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!