В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В Госдуме РФ предложили создать министерство информации и пропаганды. С такой инициативой выступил депутат от Забайкальского края Андрей Гурулев.

Он отметил, что это будет актуальным решением в нынешних условиях информационной войны.

"Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства РФ, на которое бы замкнул все от информационного противоборства вплоть до фейкомета. Надо работать теми же средствами, какими они работают с нами", – высказался он.

По мнению Гурулева, россияне уже могут отличить фейки от реальных событий. Он также выразил уверенность в том, что в России население доверяет власти. По его словам, в Забайкалье уровень доверия к российскому лидеру составляет свыше 70%.

Во вторник, 1 ноября, организацию Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей за распространение ложных сведений о спецоперации на Украине. Соответствующее решение принял мировой суд Таганского района столицы.

Общая сумма наложенных на нее штрафов составила семь миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что электронную энциклопедию "Википедия" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации.

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