В Москве выявлено 6 827 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки выявили 6 827 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
За сутки госпитализировали 1 536 человек, на ИВЛ находится 751 пациент.
"В городе выздоровели еще 6 628 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 611 991", – говорится в сообщении.
В столице за 24 часа скончались 95 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 40 443 новых случая коронавируса. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 8 633 643. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Республике Алтай, Камчатском крае и Республике Тыва.
Ранее в ВОЗ сообщили, что эффективность нерабочих дней в России для борьбы с коронавирусом будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер. Поэтому граждан попросили по возможности провести эти дни дома.
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