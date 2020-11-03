В Совфеде оценили идею об упрощении маркировки лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Упрощение маркировки лекарств поможет ускорить процесс попадания препаратов в аптеки, сообщает RT со ссылкой на первого зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.
Он положительно оценил данное решение. По словам сенатора, тем самым был упрощен процесс поступления лекарств в аптеки. Рязанский заявил, что в противном случае имелась бы угроза столкнуться с неуправляемостью в потоках поступления, складов и продаж.
"На время пандемии надо ускорить процесс попадания лекарственных средств в аптеки, а значит, людям", – отметил Рязанский.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении маркировки лекарств. В частности, препараты можно будет выводить из оборота сразу после уведомления системы о поступивших к ним лекарствах. Кроме того, теперь нет необходимости дожидаться подтверждения приемки препаратов от поставщиков.
Кроме того, в Центре развития перспективных технологий сообщили, что маркировка лекарств в России станет временно бесплатной. Сообщалось, что данное решение коснется препаратов, выпущенных с ноября 2020 года по февраль 2021 года.
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