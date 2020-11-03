Роспотребнадзор назвал лифты опасными из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил, можно ли заразиться коронавирусом в лифте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе", – объяснил эксперт.

По его словам, опасность заражения создается из-за того, что маленькое помещение кабины не проветривается.

Ранее врач иммунолог – аллерголог Владимир Болибок заявил, что наибольшая защита от коронавируса формируется в организме сначала переболевшего, а потом привитого человека. Эксперт подчеркнул, что вакцинация обязательно требуется переболевшим COVID-19 в легкой или самой тяжелой формах.

Всего в России выявлено 1 655 038 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.