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Общество

17:01

АМПП призвал водителей соблюдать осторожность из-за сильного ветра

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Водителей в Москве призвали быть осторожнее при парковке из-за сильного ветра в столичном регионе. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение Twitter-аккаунта Московского паркинга.

"По прогнозам синоптиков сегодня в Москве ожидается усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Будьте осторожны, не паркуйтесь вблизи деревьев и широкоформатных конструкций", – заявили в АМПП.

Ранее стало известно, что желтый уровень погодной опасности в Москве продлен до 21:00 понедельника, 4 ноября. Это связано с усилением ветра в столице. При таких условиях МЧС советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В День народного единства в Москве ожидается тепло – синоптики обещают, что температура воздуха прогреется до +13. Специалисты указывают на то, что нетипичная для ноября погода связана с приходом в столичный регион мощного потока субтропического тепла.

Метеорологи также отмечали, что климатическая зима придет в Россию не скоро. Определенное специалистами предзимье (переходный сезон, который рассматривают ученые) продлится до 15-20 декабря, средняя температура воздуха преимущественно будет выше нуля.

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