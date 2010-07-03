МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в ближайшие сутки

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Сильный ветер с порывами до 17 метро в секунду ожидается в Москве вечером 2 ноября с сохранением до конца суток 3 ноября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 23 часов 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой в МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По прогнозам ведущего специалиста Центра погода "Фобос" Михаила Леуса, в ближайшие дни погода будет облачной.

"В воскресенье столичный регион окажется под влиянием активного атлантического циклона, причем Москва и окрестности будут находиться в его теплом секторе. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, на этот раз преимущественно в виде дождей, а температура воздуха будет повышаться", – рассказал телеканалу Москва 24 синоптик.

Ранее синоптики рассказали, что климатическая зима придет в Россию еще не скоро. Сейчас в стране наблюдается предзимье, которое длится с середины октября до 15-20 декабря. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.

