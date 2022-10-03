Россиянам назвали сроки подготовки мобилизованных граждан

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Подготовка военнослужащих в рамках частичной мобилизации может длиться до месяца. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца", – сообщили на портале.

Там уточнили, что подготовка мобилизованных граждан направлена на восстановление навыков их военно-учетных специальностей, которые были освоены в процессе службы в ВС РФ. Подготовительные мероприятия осуществляются в учебных центрах.

Ранее на портале сообщили, что гражданам, подлежащим частичной мобилизации, могут вручить повестку на рабочем месте. Там уточнили, что повестка должна быть вручена лично в руки для подписи.

В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он сообщил, что те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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