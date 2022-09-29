Эксперты заявили, что мобилизация может привести к нехватке водителей и логистов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Некоторые отечественные компании, занимающиеся параллельным импортом, могут покинуть рынок на фоне частичной мобилизации в РФ. Об этом сообщает "Коммерсант".
По словам коммерческого директора SOTA Logistic Кирилла Латинского, компании сильно зависят от внешней экономической ситуации, которая складывается на рынке, так как не имеют достаточного количества собственных средств, позволяющих минимизировать потери.
Эксперт отметил, что особенно сложившаяся ситуация может отразиться на оборудовании, в том числе телевизорах, телефонах, компьютерах, а также химии, включая разные удобрения и эфирные масла.
При этом, как, в свою очередь, заявил директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов, на сегодняшний день на ряде межрегиональных направлений уже отмечается нехватка транспортных средств из-за того, что нет водителей.
"Дальнейший спрос не будет поддерживаться предложением, что приведет к росту цен на логистику в целом", – уверен специалист.
Как отмечают эксперты, трудность заключается в том, что параллельным импортом на данный момент больше всего занимаются именно небольшие компании и индивидуальные предприниматели.
"Речь идет о снабжении населения потребительскими товарами, в том числе социально значимыми, и никому не хотелось бы, чтобы эта система дала сбой", – заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
Эксперт выразил мнение, что властям регионов РФ следовало бы серьезнее подходить к вопросу мобилизации необходимых работников, так как на рынке труда их уже и так стало тяжело найти.
В начале мая министерство утвердило список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию до конца 2022 года. В частности, в него включили автомобили Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки. Впоследствии этот перечень был расширен.
В конце августа представители бизнеса призвали продлить программу параллельного импорта на 2023 год. В частности, в Минпромторг намеревался обратиться глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, если не продлить действие параллельного импорта, то розница столкнется с нехваткой некоторых товаров.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
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