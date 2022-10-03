Москвич сам пришел за повесткой на мобилизационный пункт

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Житель столицы Борис Кирсанов самостоятельно явился за повесткой на мобилизационный пункт в Южном Бутове. Об этом он рассказал телеканалу Москва 24.

"Повестку я получил не сам. Мне не выдали, ко мне никто не приходил, я поехал за ней сам. Взял с собой все, кроме, пожалуй, зимней куртки, бушлата. У меня из родственников только мать, она приняла это спокойно. Я ее оповестил, что поеду, она сказала, что это мое право", – отметил москвич.

Уточняется, что оборудованный под нужды мобилизации зал разделен на секции, где подпавшие под мобилизацию ожидают оформления. Там можно посмотреть советские фильмы, перекусить.

Кроме того, в мобилизационном центре функционируют два коридора, один из которых предназначен для тех, у кого есть вопросы по повестке, другой – для тех, кто готов сразу отправиться в часть.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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