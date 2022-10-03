Герой Советского Союза дал напутствие мобилизованным москвичам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Каждый подпавший под мобилизацию москвич должен понимать, что идет выполнять свой долг по защите Родины, заявил герой Советского Союза, полковник, член правления Клуба героев и руководитель секции героев по Центральному административному округу столицы Владимир Горовой.

"Нужно понимать всем, кто туда идет, что страна сейчас находится в очень серьезной обстановке. <…> У нас все есть: семья, дети, родители, работа, но все это у нас повседневность, а в глубине души должно быть одно, что когда наступает час смертельной опасности, а сейчас такой час наступил, то все, кто идет туда по призыву, что, кроме вас, никто этого не сделает. Кто еще нас защитит, никто", – приводит его слова Агентство "Москва".

Герой СССР также отметил важность патриотического настроя у призывников, Родину нужно защищать по зову сердца и души. Он подчеркнул, что испытывает гордость за россиян, особенно за добровольцев.

"Они идут сознательно защищать Родину. Несмотря на мирную жизнь, дух морального долга, защиты Родины не утрачен у нас", – добавил Горовой.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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