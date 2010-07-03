Бабье лето в Москве будет наступать позднее из-за глобального потепления

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Бабье лето в столице будет наступать позднее из-за глобального потепления, рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, в Москве для всех осенних месяцев характерно потепление. Сильнее всего оно выражено в ноябре, слабее – в октябре. Тем не менее за последние 30 лет октябрь стал теплее в среднем на 1,5 градуса.
"Что касается нынешних теплых дней – это бабье лето. Это связано с тем, что условия циркуляций в атмосфере благоприятствуют такому возврату тепла, как раз во второй половине сентября – начале октября это чаще всего и случается", – цитирует Семенова Агентство "Москва".
Со временем в столичном регионе периоды лета и осени будут увеличиваться, а зима станет короче, обратил внимание он.
"Конечно, бабье лето будет смещаться постепенно на более поздний срок. Однако нынешняя ситуация по срокам вполне нормальная для бабьего лета", – добавил климатолог.
Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин заявил, что самое быстрое таяние многолетней мерзлоты из-за глобального потепления наблюдается в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский.
Уровень Мирового океана к концу 2100 года может повыситься на метр. Однако Санкт-Петербург, по его утверждению, находится в относительной безопасности.
Тем временем в воскресенье, 6 октября, в Москве уже ожидается первый снег. А ухудшаться погода начнет с пятницы, 4 октября. На смену солнцу придут облачности и дожди, температура опустится ниже 10 градусов.
Пресс-конференция Романа Вильфанда об осенней погоде
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