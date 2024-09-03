Рособрнадзор планирует обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы из-за жалоб

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Рособрнадзор подтвердил планы обязать блогеров лицензировать онлайн-курсы из-за жалоб, передает РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что блогеров могут заставить разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по госстандартам российского образования.

В обращении указано, что Рособрнадзор предлагает законодательно закрепить норму, которая обяжет индивидуальных предпринимателей (в том числе блогеров), осуществляющих образовательную деятельность, получать лицензию.

По данным надзорного ведомства, в последнее время на ИП и организации, которые проводят онлайн-тренинги и прочее, поступают многочисленные жалобы от россиян. В частности, люди жалуются на реализацию программы не в полном объеме или низкое качество преподавания.

"Реализуемая деятельность в интернет-пространстве, которая в настоящее время широко распространена, осуществляется гражданами, в лучшем случае зарегистрированными как "самозанятые", и ничего общего с образовательной деятельностью не имеет", – отметили в Рособрнадзоре.

Там также добавили, что часто это является мошенничеством.

Ранее депутаты ГД подготовили соответствующий пакет законопроектов, согласно которым блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии.

Между тем в августе в Москве задержали кубанского блогера и основателя онлайн-курсов по арбитражу Андрея Сидоропуло. Он вместе с соучастниками создал уникальные авторские образовательные курсы, в рамках которых обещал рассказать про схемы арбитража трафика. В результате от его действий пострадали не менее 40 граждан.