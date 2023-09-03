Жителей Москвы предупредили о кратковременном дожде 3 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В последний день недели, 3 сентября, в Москве ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

В течение дня ожидается слабый ветер переменных направлений. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до 10 градусов, по области – до 8 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей о резком похолодании и дождях, которые ожидаются в середине следующей недели. В частности, 6 сентября столбики термометров опустятся до 15–17 градусов днем, а ночью температура достигнет 10–12 градусов.

До этого в центре погоды "Фобос" сообщили, что метеорологическое лето, когда среднесуточная погода составляет 15 градусов и выше, в Центральной России закончится 5 сентября.

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 3–7 сентября