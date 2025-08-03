Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 3 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность, преимущественно без осадков, прогнозируется в Москве в последний день недели, 3 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до отметки в 15 градусов, по области – до 12 градусов.

Грозовые дожди ожидаются в Московском регионе в начале следующей недели. Температура воздуха в понедельник, 4 августа, будет на 2-3 градуса выше климатической нормы и достигнет 26-28 градусов. При этом во вторник, 5 августа, столбики термометров зафиксируют 24–26 градусов.

Лето в Москве приближается к субтропическому типу климата, становясь жарче и дождливее. По словам синоптиков, частые грозы и молнии связаны с сильным нагревом воздуха и высокой влажностью, что нетипично для средней полосы России. В жару также растет уровень приземного озона.