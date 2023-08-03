Москвичей предупредили о дожде с грозой в ближайшее время

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшее время. Непогода продлится до конца дня. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"В ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", – говорится в публикации.

Граждан попросили не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не находиться вблизи линий электропередачи. В непогоду москвичам рекомендовали не выходить на улицу без крайней необходимости. Дома следует закрыть окна и двери.

Автомобилистам в условиях непогоды посоветовали включить аварийные огни и прекратить движение. Велосипедистам также следует прервать поездку и переждать грозу.

Кроме того, граждане в случае необходимости могут всегда обратиться по номеру 112.

Комплекс городского хозяйства Москвы в своем официальном телеграм-канале тоже напомнил гражданам о мерах безопасности. Водителей попросили не оставлять машины под деревьями.

В свою очередь, столичный Дептранс в своем аккаунте призвал автомобилистов соблюдать скорость и держать дистанцию от впереди идущих машин.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Пока самым жарким днем этого лета считается 6 июля, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала 29,1 градуса.

В связи с прогнозируемой жарой спасатели рекомендуют горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды. Купаться следует только в разрешенных водоемах на специально оборудованных пляжах, напомнили в МЧС.



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