Эксперт рассказал, кому положена прибавка к пенсии в августе

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Заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин рассказал о порядке перерасчета страховой пенсии работающих пенсионеров в августе. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Перерасчет подразумевает прибавку к выплатам. Она рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, которые за предшествующий год заработал пенсионер, и стоимости одного пенсионного коэффициента.

"Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы", – заявил специалист.

Горлин напомнил, что максимально можно получить три коэффициента за год.

По словам эксперта, для получения прибавки с 1 августа пенсионерам достаточно иметь официальные доходы от работы в предшествующем году. Перерасчет произойдет в беззаявительном порядке.

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