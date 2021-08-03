Эксперт рассказал, кому положена прибавка к пенсии в августе

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
Заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин рассказал о порядке перерасчета страховой пенсии работающих пенсионеров в августе. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Перерасчет подразумевает прибавку к выплатам. Она рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, которые за предшествующий год заработал пенсионер, и стоимости одного пенсионного коэффициента.
"Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы", – заявил специалист.
Горлин напомнил, что максимально можно получить три коэффициента за год.
По словам эксперта, для получения прибавки с 1 августа пенсионерам достаточно иметь официальные доходы от работы в предшествующем году. Перерасчет произойдет в беззаявительном порядке.
Ранее эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис объяснил, какие налоги не должны платить российские пенсионеры. Работающие пенсионеры могут рассчитывать на возвращение части налогов НДФЛ по статьям 218–221 второй части Налогового кодекса.
Пенсии пожилым работающим россиянам со следующего года могут снова начать индексировать
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: