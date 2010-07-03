Столичные медики вернули женщине голос с помощью ее жира

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Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. Свержевского вернули женщине голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, к врачам обратилась 61-летняя женщина с жалобами на отсутствие звучного голоса. Полгода назад она перенесла левосторонний паралич гортани.

После обследования специалисты пришли к выводу, что для полного восстановления необходима имплантационная хирургия. Смысл операции состоит в увеличении массы парализованной голосовой складки.

В результате врачи извлекли жировые клетки из передней брюшной стенки пациентки и ввели их в парализованную голосовую складку. Отмечается, что сразу после аутотрансплантации голос нормализовался.

Ранее стало известно, что врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы спасли женщину с раком аппендикса. Такой вид опухоли встречается в 0,5 процента случаев.