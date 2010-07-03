Пациентку частной клиники с кровотечением отправили в больницу на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи частной клиники в Подмосковье отправили истекающую кровью пациентку в госбольницу на такси без сопровождения медицинского работника.

Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Москве и Московской области, в МВД направлены результаты проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Указывается, что пострадавшая обратилась в клинику "Институт здоровья" для проведения обследования перед процедурой искусственного оплодотворения.

Во время гистероскопии произошел разрыв стенки матки и открылось внутрибрюшное кровотечение. Решение о госпитализации было принято врачами только спустя два часа.

Согласно законодательству, перевозка пациента в тяжелом состоянии осуществляется бригадой скорой помощи, но сотрудники клиники отправили пациентку в больницу на такси.

Ранее Росздравнадзор пресек в Москве деятельность экономиста, представлявшегося врачом и делавшего незаконные аборты на поздних сроках в одной из клиник в центре столицы.