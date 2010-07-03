Женщину с редким видом рака успешно прооперировали в Москве

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Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.

Как сообщает пресс-служба столичного Депздрава, пациентку беспокоила быстрая утомляемость и общая слабость. В ходе комплексного обследования специалисты выявили у женщины новообразование аппендикса.

По данным врачей, такой вид опухоли встречается в 0,5 процента случаев среди всех онкобольных. Отмечается, что пациентку прооперировали малоинвазивным лапароскопическим методом. Спустя неделю женщина была выписана из больницы без осложнений.

Ранее стало известно, что врачам планируют выдавать премии за обнаружение рака у пациента во время медосмотра. В Минздраве уверены, что это может повысить эффективность ранней диагностики.