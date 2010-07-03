Ученые рассказали о защищающих от рака кожи витаминах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Витамин А и вещества, присутствующие в кожуре стручкового перца, томатов, листьях шпината, кудрявой капусты и мякоти моркови, уменьшают вероятность самых агрессивных форм рака кожи. Об этом сообщается в журнале JAMA Dermatology.
Ученые из МФТИ обнаружили в петрушке и укропе молекулы, которые могут стать основой для эффективных лекарств от рака. Аналогичные свойства открыли у витамина С. Сейчас он участвует в клинических испытаниях как один из главных компонентов химиотерапии, а также у аспирина и витаминов B и D.
Специалисты из Брауновского университета в Провиденсе (США) и его коллеги выяснили, что схожими свойствами обладает и витамин А и похожие на него молекулы.
"Природные" вещества, в отличие от химиотерапии и радиотерапии, не будут иметь сильных побочных эффектов, предполагают биологи. Положительное действие при этом остается таким же.
Главный дерматовенеролог и косметолог столичного депздрава Николай Потекаев рассказал, что если в жару находиться под прямыми солнечными лучами, на теле появиться новые родинки. Он напомнил, что активное воздействие ультрафиолета на кожу – основная причина возникновения меланомы и рака кожи. Чтобы этого избежать, лучше регулярно наносить солнцезащитный крем перед выходом из дома и на пляже или же выбрать закрытую одежду из легких тканей, посоветовал эксперт.
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