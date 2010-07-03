МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ближайшие часы в Москве прогнозируется усиление ветра. Его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Усиление ветра продлится до конца суток, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендовали горожанам парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 22:00 4 июля.

По прогнозам синоптиков, к концу недели в столицу придет осенняя погода с дождями. В центре погоды "Фобос" отметили, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет.