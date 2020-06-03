Около 2 тыс столичных автоволонтеров участвует в проекте "Мы вместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около двух тысяч автоволонтеров принимает участие в городе во всероссийской акции "Мы вместе". На своих машинах активисты покупают и доставляют тяжелые грузы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря участию партнеров добровольцы могут доставлять продукты и лекарства нуждающимся, используя бесплатные проездные билеты на наземный транспорт и метрополитен, а также брать в прокате велосипеды. Но, конечно, удобнее использовать личный транспорт", – поделился директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский. По его словам, сейчас водители могут быстрее добраться до места назначения, так как дороги Москвы стали свободнее.

Волонтер Надежда Паршикова рассказала, что помогает жителям столицы с 1 апреля. Так, она оказывает адресную помощь, используя личное авто. В результате она поставила личный рекорд, доставив пакеты, чей общий вес достиг около 40 килограммов. В общей сложности она выполнила свыше 250 заявок. По словам волонтера, она чаще брала заявки по адресам, находящимся подальше от центра Москвы – в Ясеневе и Бутове.

Порой к акции подключаются несколько знакомых друг с другом волонтеров. Трое друзей – Антон Гордеев, Марат Жариков и Евгений Смирнов – захотели помогать москвичам в период пандемии коронавируса. В итоге компания активистов дежурила в территориальных штабах, помогала добровольцам добираться до заявителей, а также развозила продукты.

Присоединиться к проекту может любой желающий, для этого надо посетить портал мывсместе.мосволонтер.рф. Затем потребуется пройти регистрацию, обучение, а также тестирование.



Ранее сообщалось, что социальные работники доставили около 113 тысяч продуктовых заказов в Москве. Передача покупок происходит бесконтактно и с соблюдением необходимых мер безопасности.

Кроме того, кабмин утвердил правила спецвыплат за волонтерскую деятельность во время пандемии. Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.