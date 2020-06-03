Более половины новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В столице за сутки подтверждено 1 842 новых случая коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 46% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 32,9%.

Около 9,5% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, причем около 4,9% из них старше 80 лет. Еще 6,7% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей. Общее число выявленных заболевших в Москве составляет 187 216 человек. В РФ зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции.

В стране провели более 11,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. Только за последние сутки в стране протестировали 274 тысячи человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 303 тысячи человек.

Сергей Собянин отмечал, что пик распространения коронавируса в столице пройден. По словам мэра, наиболее серьезного сценария по распространению болезни удалось избежать.

