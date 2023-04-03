Москвичам рассказали о погоде 3 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 3 апреля, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов.

Скорость восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким московским водителям уже можно менять зимнюю резину. Остальным синоптик порекомендовал подождать с этим вопросом еще около недели.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в предстоящую неделю в столичном регионе ожидается сухая солнечная погода с температурой до 13 градусов и повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба.

Москвичам рассказали о погоде в первые дни апреля

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