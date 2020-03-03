Минздрав предложил разделить медучреждения по уровням

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство здравоохранения РФ предложило присваивать медицинским организациям информационные знаки, которые бы отражали уровень оснащенности и комфорта в учреждении. Об этом сообщает "Российская газета".

Соответствующий приказ вынесен на общественное обсуждение. Если нормы примут, то система будет похожа на способ оценки, применяемый в гостиничном бизнесе. Давать информационные знаки медучреждениям будут территориальные комиссии Росздравнадзора.

Для оценки разработан перечень из 22 критериев. Максимальный уровень дадут за 19 и более выполненных критериев, второй – за 15–18, а самый первый – базовый – начнут присваивать за соответствие 8 критериям.

По информации, указанной в приказе, аттестация будет проходить раз в три года. На логотип, определяющий статус организации, нанесут соответствующую запись – "Уровень 1", "Уровень 2" или "Уровень 3". Кроме того, каждый знак будет содержать идентификационный номер учреждения в формате современного QR-кода.

Размещать информационный знак планируют у входа в здание или на входных дверях. Его также необходимо будет указать на официальном сайте учреждения. В Минздраве всю систему рассматривают как способ формирования конкурентной среды между медицинскими организациями.

На данный момент в России действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый – это первичный, то есть поликлиники, второй – межмуниципальный, специальный уровень, а третий – это региональный и соответствующие ему высокотехнологичные медучреждения.

В начале марта сообщалось, что на 2020 год запланирован ремонт 50 столичных поликлиник. По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в помещениях медучреждений обновят оборудование, дизайн и интерьер.

